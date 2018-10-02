В ноябре к Земле приблизится астероид в форме черепа

Космический объект приблизится к Земле 11 ноября на расстояние 38 млн км.

Астрономы прозвали его «Хеллоуинским астероидом», так как впервые он попал в поле зрения ученых 31 октября 2015 года.

Тогда небесное тело приблизилось к Земле на расстояние всего 486 тыс. км, и наблюдателям удалось сделать ряд снимков. На них можно разглядеть лоб, подбородок, глазницы и носовую впадину, то есть объект оказался сильно похож на человеческий череп.

По мнению исследователей NASA, небесное тело 2015 TB145 является мертвой кометой, судя по всему, лишившейся хвоста из-за нередких сближений с Солнцем. Астероид имеет абсолютно черный цвет. Небесное тело поглощает 94% падающего на него света.

Ученые не исключают, что «Хеллоуинский астероид» уже утратил очертания человеческого черепа, поскольку его форма могла претерпеть изменения.

В следующий раз он сблизится с Землей через 64 года, сообщает телеканал «360».

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