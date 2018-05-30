В ноябре планируют подписать концессионное соглашение по кинотеатру «Аврора» в Краснодаре

Об этом сообщил мэр Евгений Первышов.

Участие в совещании приняли представители бизнесмена Сергея Галицкого, вице-мэры Владислав Ставицкий, Евгений Зименко, Андрей Василенко, директор правового департамента Краснодара Милена Егорова, руководители департаментов и управлений администрации Краснодара.

«Мы добились расторжения договора с подрядчиком. Теперь предстоит провести процедуру передачи кинотеатра в концессию для его восстановления и реставрации. Проработать все вопросы, связанные с формированием земельного участка, а также самим объектом, являющимся памятником архитектуры. Это большой объем работ, начать который нужно немедленно, выполнять все параллельно, чтобы уже к ноябрю текущего года выйти на подписание концессионного соглашения», — сказал Евгений Первышов.

По словам Милены Егоровой, в рамках подготовки концессионного соглашения предстоит внести изменения в градостроительную документацию, подготовить проекты межевания и планировки территории, организовать охрану объекта. Глава города отметил, что эту работу предстоит выполнить максимально оперативно и четко. Инвестор в ближайшее время начнет предпроектные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский кинотеатр «Аврора» в 2015 году закрыли на реконструкцию. Было решено вернуть зданию и статуе возле него облик 1967 года.

В ноябре 2015 года во время обсуждения бюджета на 2016 год приняли решение прекратить финансирование программы «Краснодару — столичный облик». В феврале 2016 года власти Краснодара опубликовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В списке была и «Аврора».

Власти Краснодара в июле 2016 года сообщили, что не нашли инвесторов для реконструкции кинотеатра «Аврора». В апреле 2017 года Евгений Первышов сообщил, что власти расторгнут договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией кинотеатра. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привлечь к ответственности виновных в упадке «Авроры». Власти Краснодара в мае подали в суд на подрядчика по реконструкции «Авроры».

В марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и бизнесмен Сергей Галицкий обсудили реконструкцию «Авроры». Евгений Первышов 24 апреля на брифинге по результатам первых трех месяцев работы городской власти в 2018 году рассказал о дальнейшей судьбе кинотеатра.

Власти Краснодара в мае расторгли договор с подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник