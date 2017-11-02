В обанкротившемся краснодарском «Идея Банке» выявили недостачу на 571 млн рублей

При инвентаризации недостачу имущества выявило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Общая сумма составила 571,38 млн рублей. Основная доля недостачи в 510 млн рублей приходится на активы. Еще 33 млн рублей составили основные средства, 27,8 млн рублей — кредиты, предоставленные физическим лицам. Также выявлено имущество в количестве 1,673 единиц, неучтенное на балансовых счетах банка.

По данным АСВ на 1 октября, в реестр включили 917 кредиторов на общую сумму 5,8 млрд рублей. В их числе 824 кредитора первой очереди на сумму 5,7 млрд рублей, два кредитора второй очереди на сумму 40 тыс. рублей и 91 кредитор третьей очереди на сумму 61,5 млн рублей, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк 19 декабря 2016 года отозвал лицензию у краснодарского «Идея Банка» и назначил организации временную администрацию. По данным регулятора, «Идея Банк» проводил высокорискованную кредитную политику. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций. В июле суд признал банкротство краснодарского «Идея Банка».

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