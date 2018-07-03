В образовательном центре «Сириус» в Сочи стартовала смена «Большие вызовы»

В июльском наборе — больше 800 школьников со всей страны. Это победители олимпиад и призеры Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ.

Программа включает 12 направлений, разработанных ведущими российскими технологическими компаниями и вузами. Школьники будут решать научные задачи в самых разных областях: от изучения популяции китообразных в Черном море до мониторинга социальной инфраструктуры из космоса и создания энергоэффективных домов для условий Арктики.

С открытием смены воспитанников «Сириуса» поздравил помощник президента страны, один из руководителей попечительского совета фонда «Талант и успех» Андрей Фурсенко. Он отметил, что главный вызов, который брошен преподавательскому составу центра, — развить у детей максимальный интерес к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству.

«Общаясь с ними в аудиториях и личных разговорах, я вижу, насколько им интересно это делать и насколько они воспринимают это как свою задачу. Мы должны помочь им, должны показать, что все, что они задумали, реально», — сказал помощник президента РФ, председатель президиума попечительского совета фонда «Талант и успех» Андрей Фурсенко.

Смена «Большие вызовы» — это лекции и мастер-классы российских ученых-экспертов, встречи с ведущими предпринимателями страны, ежедневные практические занятия на передовом оборудовании в лабораториях и мастерских парка науки и искусства «Сириус». Результаты своих исследований школьники представят в конце смены на итоговой конференции.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник