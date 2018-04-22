В Одессе испортили мемориальную доску городу-герою Новороссийску

22 апреля в 11:20

Мемориальные доски с названиями городов-героев времен Великой Отечественной войны на Аллее Славы облили красной краской.

Радикалы из организации С14 облили краской мемориальные доски городу-герою Москве, Мурманску, Новороссийску, Волгограду и Туле. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт), сообщает ТАСС.

Аллея Славы — мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный в парке имени Тараса Шевченко в Одессе.

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