В Одессе произошли взрывы

По сообщениям украинских официальных лиц и СМИ, в ночь на воскресенье в Одессе после артиллерийского обстрела со стороны России произошла серия взрывов. Глава краевой военной администрации Олег Кипер призвал население оставаться в укрытиях, не снимать действия ПВО, не делиться фото и видео в социальных сетях. ВВС Украины заявили, что зафиксировали пуск крылатых ракет “Калибр” и сверхзвуковых противокорабельных ракет “Оникс” в направлении Одесской и Николаевской областей. Также сообщалось, что в направлении Одесской области была выпущена ракета Х-22.

Масштабы разрушений, вызванных обстрелом, пока не ясны, и информации о пострадавших не поступало.