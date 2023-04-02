В ОДКБ обеспокоены вмешательством иностранных сил в войну на Украине

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что иностранные силы вмешиваются в военный конфликт на Украине. Об этом он сообщил на совещании руководителей рабочих органов ОДКБ, пишет КазТАГ.

«Имангали Тасмагамбетов подробно рассказал о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ и отметил, что существуют серьезные угрозы и угрозы в каждом из них. Представляя ситуацию в Восточной Европе, генсек организации отметил, что силы вне региона активно вовлечены в конфликты на Украине и в ее окрестностях. Поставляются все более совершенные и мощные системы вооружения. «Военный потенциал НАТО в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе возрастает до беспрецедентного уровня», — говорится в отчете по итогам встречи.

Тасмагамбетов также заявил, что Афганистан остается дестабилизирующим фактором ., отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе и на азербайджано-армянской границе, а также в Центральной Азии остается нестабильной. Он добавил, что практически нарушена система международных договоров.