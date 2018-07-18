В одной из квартир жилого дома в Сочи обрушился потолок

Это произошло в июле в одном из двухэтажных зданий на улице Севастопольской.

По словам женщины, проживающей в квартире, потолок упал прямо перед ней.

В квартире произвели оценку повреждения.

«Упала часть штукатурки, которая на потолке, то есть внутренние перекрытия, которые относятся к квартире. В квартире все неухоженное, убогое, ремонт не сделан», — отметил главный инженер «Ремонтно-эксплуатационного предприятия № 3» Виктор Темесов.

По его словам, балки все на месте. Чердачные помещения тоже в нормальном состоянии.

Дом построили в 1949 году. Он находится на содержании «Ремонтно-эксплуатационного предприятия № 3». По закону управляющая компания содержит в доме только места общего пользования, сообщает «Макс Портал».

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