В одной из школ Краснодара сформировали 22 первых класса

О подготовке к 1 сентября, открытии новых школ и количестве первоклассников 16 августа на брифинге рассказал мэр Евгений Первышов.

«В Краснодаре около 100 школ. Каждая требует внимания. При этом бюджет оставляет желать лучшего, живем в режиме жесткой экономии», — отметил глава города.

Он рассказал, что 1 сентября в Краснодаре состоится открытие сразу двух школ. Одной — в микрорайоне Губернском на 1,5 тыс. мест. В ней сформировали 22 первых класса.

По словам Первышова, в этом году в Краснодаре поставлен новый абсолютный рекорд — только в первые классы пойдут более 16 тыс. детей. Всего за парты сядут 136 тыс. школьников.

Мэр добавил, что власти занимаются подготовкой к открытию новой школы на 1 тыс. мест в хуторе имени Ленина. Объект был долгостроем. Однако в последние годы контроль за подрядчиком усилили.

«Рассчитываем, что 1 сентября эта школа распахнет двери, и это серьезно разгрузит другие учебные заведения в пригороде. Старая школа на хуторе не выдерживает критики. Нам приходилось задействовать большое количество школьных автобусов, чтобы развозить детей по другим школам. Это большая нагрузка, в том числе для школьников, которые тратили много времени на передвижение. Не говоря уже о финансовой нагрузке на муниципалитет в части организации подвоза», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.

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