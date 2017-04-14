В одном из храмов Краснодара дети будут обучать прихожан звонарному мастерству

В краснодарском храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» в апреле начали проводить уроки звонарного мастерства. Перед Пасхой с благословения настоятеля на колокольню может подняться каждый.

Как отмечали сами прихожане, звук у них получался не такой красивый, как хотелось бы. В храме приняли решение профессионально обучить этому ремеслу несколько человек, которые будут делиться опытом с другими. Дипломированными специалистами стали дети. Самому маленькому — семь лет.

«Интересно понаблюдать за реакцией мальчишек. Представляете, кому-то из них 11, 12, 13 лет. Ребята в этом возрасте способны принести пользу православному, религиозному обществу, научить чему-то. Но самое главное — ребенок учит взрослого. На самом деле, это удивительная вещь», — пояснил иерей краснодарского храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» Вячеслав Клименко.

Скоро в этом храме пройдет фестиваль «Маленький звонарь». Все ринимавшие участие в мастер-классах смогут показать там свои навыки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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