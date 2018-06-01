В одном из ТРЦ Краснодара прошел праздник в честь Дня защиты детей

Аниматоры танцевали, пели, устраивали конкурсы и игры для детей. В их числе и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Придумали такой способ отметить международный праздник две краевые общественные организации — «Восхождение» и «Союз отцов». В них считают, что такие совместные торжества помогут детям лучше взаимодействовать друг с другом, не бояться общаться и учиться помогать тем, кто в этом нуждается.

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