В одном из водоемов Лабинского района распустились лотосы

Занимает экзотический сад больше половины гектара. В этом году розовые бутоны начали радовать глаз на полмесяца раньше срока из-за жаркого июня.

Пруд уже стал местной достопримечательностью. Полюбоваться цветами приезжают со всех уголков района и не только. Для посетителей построили длинный мост, установили скамейки, есть место и для фотосессий.

«Когда приходишь сюда, получаешь кучу позитивных эмоций. Сам цветок издает приятный аромат. Когда тут находишься, очень комфортно, даже уходить не хочется», — отметила жительница Лабинского района Ольга Труш.

Насладиться этой красотой можно до конца августа. Срывать бутоны нельзя. Этот цветок занесен в Красную книгу России. Хозяева сада, правда, несколько листьев все-таки срезали и высушили, чтобы угощать гостей необычным чаем. Настой из лотоса считается целебным. Он помогает бороться с судорогами, останавливает кровотечения, а отвары заживляют раны.

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