В одном из зоопарков Кубани показали снег капуцину Масяне

Кубанцы 26 февраля выложили в соцсети множество забавных видеороликов, связанных с выпавшим снегом.

Например, работники одного из зоопарков края решили показать снег гостье из тропиков: капуцина Масяню одели в теплый пуховик и вывели на прогулку. Судя по кадрам, обезьянке понравилось.

Герой следующего видео решил воспользоваться моментом с пользой. Мужчина вынес на улицу ковер и по-старинке почистил его снегом.

Другая зимняя забава может закончиться как минимум штрафом. Водитель иномарки, радуясь настоящей зиме, выписывал круги на машине. При этом он чуть не сбил своего видеооператора. Еще одни экстремалы катались на всем, что подвернулось под руку. Только делали они это, привязав свое «транспортное средство» к машине. А это уже может быть опасно для жизни.

А вот примеру одного пожилого краснодарца последовать можно: дедушка проехался по улицам города на лыжах.

Фотографии Краснодара, засыпанного снегом 26 февраля, можно увидеть здесь.

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