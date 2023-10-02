В Офисе президента Украины отреагировали на Илона Маска, который высмеял Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск разместил в социальной сети X мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского. В меме над фотографией Зеленского написано: “Если бы вы не попросили миллиард долларов за 5 минут”.

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины , раскритиковал этот мем и обратился к Илону Маску. Подоляк напомнил, что поддержка России – это прямая инвестиция в войну и геноцид украинского народа, это прямая инвестиция в право на убийства, эскалацию и безнаказанность. “Любое молчание или сарказм в адрес Украины – это безоговорочное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и резню”, – сказал Подоляк. Не все представители СМИ, находящиеся за много миль, могут понять, что означают ежедневные взрывы и крики детей, потерявших родителей. Маска? – добавил Подоляк.

Однако позже он удалил свой пост и опубликовал новый, удалив упоминание об Илоне Маске.