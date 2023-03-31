В офисе Зеленского ответили на призыв Лукашенко

Украина Михаил Подоляк, советник главе офиса президента выступил против заявления лидера Беларуси Александра Лукашенко о прекращении огня в Украине. Соответствующий пост Подоляк разместил на своей странице в Twitter 31 марта.

Михаил Подоляк считает, что любое перемирие означает право России оставаться на оккупированных территориях Украины.

“Абсолютно пусть это случается. не может быть побежден. Украина имеет право перебрасывать войска и технику на свою территорию по своему желанию. Нелепо выглядят странные «миротворцы» (заявление), — написал Подоляк.

Напоминаем, 31 марта глава Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту. Политик призвал Россию и Украину прекратить боевые действия.

По его мнению, пришло время прекратить боевые действия и объявить перемирие. Лукашенко заявил, что «всегда старался по-дружески вернуть Зеленского туда, где он должен быть». Президент Беларуси раскритиковал Зеленского, отметив, что тот «запрещает себе вести мирные переговоры».