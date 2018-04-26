В океанариуме Сочи родились две самки рифовой акулы и самка ската

В океанариуме парка «Ривьера» уже 11 лет живут пять акул — три самца и две самки. У одной из них родились два детеныша, каждый в длину по 60 см.

Акулы вынашивают потомство ровно год. Пока новорожденных содержат отдельно.

«В живой природе у акулят уже в подсознании заложено, что они должны спрятаться от родителей. Когда они появляются на свет в живой природе, голодные родители съедают потомство, поэтому детеныш переходит на свое питание», — пояснила экскурсовод океанариума парка «Ривьера» Елена Коздоба.

Кормят акулят мелкой рыбой. На особом рационе сейчас находится и недавно родившийся скат-хвостокол. Самка пока неохотно позирует перед камерой. Ее родители тоже появились на свет в сочинском океанариуме и сейчас дали первое потомство.

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