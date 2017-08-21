В октябре в Сочи на фестиваль приедет молодежь из 190 стран

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Анны Миньковой состоялось совещание по организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Хочу напомнить об особенной ответственности, которая лежит на крае. Зарегистрировалось более 110 тыс. человек, в том числе 50 тыс. иностранной молодежи из 190 стран. Это исторический максимум всего фестивального движения», — подчеркнула Анна Минькова.

Она добавила, что край софинансирует ряд мероприятий — дополнительное транспортное обеспечение, медицинское сопровождение, организацию питания. Необходимо подготовить гостиный фонд для размещения 35 тыс. человек.

«Еще один важный вопрос — безопасность. Понятно, мы знаем, как действовать, — алгоритм отработан и на Олимпиаде, и на Кубке конфедераций. Но необходимо еще раз сверить часы, все ли готово к работе», — отметила заместитель главы региона.

Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов сообщил, что во время мероприятия будут работать 12 врачебных и 12 фельдшерских бригад, предусмотрены 12 врачебно-сестринских постов, десять лечебных учреждений Сочи готовы оказывать необходимую помощь.

По словам заместителя главы Сочи Сергея Юрченко, 14 октября на площади у Южного мола морского порта состоится концерт «Сочи встречает фестиваль». Кроме того, город откроет все муниципальные кинотеатры, для участников запланированы открытые показы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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