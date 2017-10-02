В октябре вынесут решение по участникам драки на турнире по борьбе в Краснодаре

Дисциплинарное решение по участникам драки во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова будет принято 5 октября.

Об этом сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

«Основные действующие лица 3 октября будут в Олимпийском комитете России, пройдет разбор полетов. А 5 октября на исполкоме Федерации спортивной борьбы России мы примем по ним решение», — заявил Михаил Мамиашвили.

Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в сентябре во время одной из схваток Открытых всероссийских соревнований по вольной борьбе, которые прошли в Краснодаре на спортивной арене «Баскет-холл».

В Интернете появились видеозаписи с моментом драки спортсменов, тренеров и зрителей в ходе Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта Бесика Кудухова. Согласно публикуемым видеозаписям очевидцев, потасовка началась с драки одного из спортсменов с тренером соперника, после чего к ней присоединились борцы других команд и частично болельщики, находившиеся на трибунах. В полиции начали проводить проверку.

Соревнования в кубанской столице прошли уже в третий раз. Двукратный призер Олимпийских игр из Армавира 27-летний Бесик Кудухов погиб в декабре 2013 года в результате ДТП.

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