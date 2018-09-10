В Олимп — первенстве ФНЛ завершился десятый тур

Матчи проходили 8 сентября. Для кубанских команд они получились не слишком удачными. Главную сенсацию преподнес «Краснодар-2».

«Горожане» на своем поле уступили курскому «Авангарду». На 4-й минуте после ошибки защиты хозяев счет открыл Александр Трошечкин. А на 40-й его удвоил Ильнур Альшин — 0:2. Вторая команда «быков» терпит первое поражение в сезоне.

«Погодные условия, конечно, немаловажный фактор для нашего быстрого футбола. Поле было вязким, немного не хватило изобретательности в атаке», — сказал главный тренер ФК «Краснодар-2» Александр Нагорный.

Не смогли добиться победы и футболисты «Сочи». Они играли в Хабаровске против местного клуба СКА. Здесь также зрители увидели гол в дебюте матча. Отличился сочинец Иван Маладинович. Хозяева еще до перерыва смогли выйти вперед. Мячи на счету Дениса Дедечко и Николая Зайцева. И все же последнее слово осталось за командой из Сочи. Окончательный счет на 57-й минуте установил Николай Обольский — 2:2.

«Сегодня, считаю, моя команда заслуживала победу. Мы контролировали ход игры, у нас был быстрый гол. Второй тайм, можно сказать, мы вообще играли с преимуществом и не использовали много хороших голевых моментов. Но соперник выжал максимум из своих», — рассказал главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин.

По-прежнему не может выиграть «Армавир». Не удалось этого сделать и в домашнем поединке с «Шинником». Матч прошел практически без опасных моментов и завершился нулевой ничьей.

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