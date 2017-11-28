В Олимпийском парке Сочи на три дня ограничат движение транспорта

На курорте с 29 ноября по 1 декабря планируют проведение протокольных совещаний в рамках встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В этот период ограничат доступ транспорта на территорию стоянки перед отелем Radisson Blu Resort & Congress Centre.

На встрече глав стран-членов ШОС впервые соберутся представители восьми стран. Организацию в 2001 году основали лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В июне прошлого года на саммите в Ташкенте подписали меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Сочи Совет глав правительств стран ШОС.

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