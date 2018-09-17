В Олимпийском парке Сочи на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности

Во время подготовки и проведения соревнований доступ для посетителей будет закрыт с полуночи 24 сентября до 23:00 30 сентября.

Пропускать в Олимпийский парк будут по аккредитации и билетам. Также с 7:00 27 сентября до 23:00 30 сентября будут закрыты для проезда частных машин дороги, прилегающие к Олимпийскому парку. Ограничения не коснутся автомобилей с аккредитацией, маршрутных автобусов и такси, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В этот период будут перекрыты участки дорог на пересечении улиц Триумфальной с улицами Журналистов, Староохотничьей и Перелетной.

В районе Олимпийского парка будут установлены четыре контрольно-пропускных пункта — на улице Триумфальной перед стационарным КПП, при въезде на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с улицы Чемпионов, на улице Триумфальной перед отелем «Тюлип Инн», при въезде на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с улицы Казачьей и Триумфального проезда.

Как писал интернет-портал Кубань 24, в Сочи из-за «Формулы-1» ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

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