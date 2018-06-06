В Олимпийском парке Сочи открылся допофис системы «Мои документы»

Футбольные болельщики теперь могут оформить временную регистрацию недалеко от стадиона «Фишт». В главной трибуне автодрома 6 июня открылся дополнительный офис системы «Мои документы».

В зале просторно, люди могут скоротать время в очереди на диванах. Работают 15 окон и 20 специалистов. Офис готов и к пиковым нагрузкам — в случае необходимости места за рабочими столами займут еще около десяти сотрудников.

«Здесь будет основной поток, люди, которые приходят в день матчей или предматчевых мероприятий. Соответственно, люди, которые будут получать паспорта болельщиков, будут видеть, что рядом есть центр «Мои документы», где они могут получить абсолютно любую услугу, не только регистрацию по месту пребывания», — пояснил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков.

«Корпоративная информация по открытию этого центра размещена во всех центрах. Все об этом знают, порядок прохода свободен. Парковка — тоже в шаговой доступности, в 70 м отсюда. Можно оставить машину и получить соответствующую услугу», — отметил генеральный директор центра «Омега» Станислав Лобачев.

Двери офиса открыты с 8:00 до 20:00, с понедельника по субботу включительно. МФЦ в Олимпийском парке будет работать до окончания чемпионата мира по футболу.

Сейчас обсуждается вопрос, чтобы закрепить часть специалистов здесь на постоянной основе, чтобы туристы могли получить услуги без лишних хлопот.

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