В Олимпийском парке Сочи прошла автограф-сессия пилотов «Формулы-1»

Поклонники занимали очередь за три часа до начала мероприятия и смогли увидеть большинство звездных пилотов «королевских гонок».

Для гостей состоялся «Фестиваль драйва и моторов», открылись несколько выставок. Также все желающие могли пройтись по пит-лейну — так называемой «конюшне» для болидов. Это уникальный шанс понаблюдать за работой механиков и увидеть болиды на расстоянии вытянутой руки. Уже 28 сентября они появятся на трассе. Затем, 29 сентября, пройдет квалификация, а сама гонка — 30 сентября. Начало — в 14:00.

На старт Гран-при выйдут 20 болидов. Борьбу за главный личный трофей ведут два четырехкратных чемпиона мира — немец Себастьян Феттель и британец Льюис Хэмилтон. Отставание первого пилота от второго — 40 очков. Гонщик «Уильямса» россиянин Сергей Сироткин в этом году всего раз попадал в десятку. Для него это первое выступление в «Формуле-1» на домашнем автодроме.

Параллельно главным заездам в Сочи пройдут и гонки поддержки, где тоже есть россияне. Артем Маркелов выступит в классе «Формула-2», а Никита Мазепин — в Гран-при 3.

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