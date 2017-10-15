В Олимпийском парке Сочи стартовала церемония открытия фестиваля молодежи

В Ледовом дворце «Большой» в настоящее время проходит шоу «Пробуждение».

Оно посвящено открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Продюсером церемонии открытия стал Игорь Крутой.

Шоу интерактивное — зрители получили комплект реквизита. Ведущие и волонтеры рассказали им о том, что нужно будет делать.

К примеру, в эпизоде, посвященном экологии, аудитории нужно будет петь, в эпизоде «энергия» — надеть и включить браслеты, в эпизоде «наука» — надеть лавандовую ленточку, которая выступает символом борьбы с раком. Последний эпизод шоу будет посвящен будущему — собравшиеся сделают самолетики из бумаги.

Зрителей призовут запускать «волну» и делать селфи, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник