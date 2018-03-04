В Олимпийском парке Сочи загорелись два киоска

Пожар произошел 4 марта.

В 14:59 поступила заявка о возгорании по улице Международной в Нижнеимеретинской низменности.

Загорелись два киоска. Один, площадью 8 кв. м, полностью уничтожен огнем, в нем находились пять велосипедов. Во втором, площадью 2 кв. м продавалась сувенирная продукция.

«В 15:09 произвели локализацию пожара, 15:11 ликвидировали открытое горение, в 15:16 пожар полностью ликвидировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации задействовали два пожарных расчета и восемь человек личного состава. Причина устанавливается, на месте работает дознаватель.

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