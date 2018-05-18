В онкодиспансерах Кубани 21 мая пройдет день открытых дверей

В День борьбы с меланомой можно будет пройти бесплатное обследование у специалистов.

В Армавире, Сочи, Новороссийске, Ейске и Краснодаре люди смогут получить консультацию онкодерматолога. Для этого не нужно получать направление или приносить какие-либо документы.

«Рак кожи в Краснодарском крае находится на первом месте, это связано с особенностями нашего климата. Поэтому обратиться нужно будет тем, у кого есть какие-то опухолевидные образования на коже, которые беспокоят или начали меняться. Особенно это касается лиц со светлой кожей и светлыми волосами», — пояснил главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Еще в группе риска рыжеволосые, те, у кого на теле больше 50 родинок, мужчины и женщины старше 50 лет и те, кто из-за работы вынужден часто и долго находиться на солнце. Также стоит быть внимательнее людям, у близких родственников которых когда-либо диагностировали меланому.

Ведущие онкологи края 19 мая посетят станицу Динскую. На прием приглашают жителей района. Побывать на консультации различных специалистов можно без направления и предварительной записи. Прием в рамках проекта «Кубань против рака» будет проходить с 9:00 в районной поликлинике.

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