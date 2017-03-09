В «Орленке» началась тематическая смена «Гагаринские старты»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» в Туапсинском районе стартовала тематическая смена «Гагаринские старты».

Ее участниками стали 90 детей в возрасте 11-17 лет из Республик Башкортостан, Чечня, Чувашия, Краснодарского и Пермского края, Московской и Нижегородской области. Среди них победители и призеры Всероссийских и региональных конкурсов по робототехнике, ракетомоделированию, космонавтике, олимпиад по истории, физике, обществознанию.

Дети станут участниками игровой эстафеты «Гагаринские старты», интеллектуальных игр по астрономии, библиоигры по книгам Ю.А. Гагарина, акции «Гагаринский диктант».

Школьники разработают акции, направленные на привлечение внимания молодежи к российской космонавтике, а на творческом вечере «Космос глазами детей» представят рисунки, стихи и сценические постановки на космическую тему.

Во время смены ребята представят свои творческие исследования, посвященные проектам и программам современной космической отрасли, сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Орленок».

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