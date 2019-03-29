В «Орленке» подведут итоги фестиваля детской журналистики «Медиаволна — 2019»

Всероссийский фестиваль продлился неделю и закроется 29 марта.

Школьники учились брать интервью и снимать клипы, прошли курсы по актерскому мастерству и технике речи, а также побывали на мастер-классах кубанских журналистов и пообщались с известными путешественниками.

«Мы поговорили о горах, о путешествиях, я рассказал о том, как ходил на Эверест и как прыгал с парашютом. Мне хотелось, чтобы дети максимально вдохновились и поверили в себя», — рассказал генеральный продюсер «Кубань 24» и ведущий программы «Хорошее утро» Дмитрий Крамарь.

Во время журналистской смены дети приняли участие в конкурсе творческих медиаработ на тему «Большое путешествие в «Орленок»». Лучшие авторы будут бороться за первое место на всероссийском фестивале визуальных искусств в июле 2019 года.