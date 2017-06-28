В «Орленке» пройдет фестиваль визуальных искусств

Звезды российского кино приедут во Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсинский район на фестиваль визуальных искусств.

Он пройдет со 2 по 8 июля. В нем примут участие более 3,5 тыс. детей из России, Чехии, Болгарии и Венгрии. В рамках фестиваля будут работать следующие номинации: «Режиссеры XXI века», «Анимация» (полнометражная и короткометражная), «Телевидение», «Фотокросс», «Кинематограф». Оценивать конкурсные работы будет детское жюри, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Орленка».

В конкурсной части фестиваля будут представлены 68 художественных и анимационных фильмов, среди которых — «Время первых», «Байкальские каникулы 2.0», «Второе детство», «Опасные каникулы», «Спасти Пушкина», «Частное пионерское — 3», «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Три богатыря и морской царь», «Защитники», «Крупная рыба».

Жюри предстоит оценить 46 выпусков телевизионных программ и мини-фильмов, а так же короткометражные картины студий «Союзмультфильм», имени М.Горького, «Задорин Интертейнмент», Disney, «А-фильм», «Воскресенье», «Пчела», Top-top films, «КиноАтис», «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», «Кристмас Филмз», «Мастер-Фильм», кинокомпании «Снега».

Одним из центральных событий праздника станет открытие выставки «Волшебный гардероб» Киностудии имени М. Горького. Среди экспонатов — несколько десятков раритетных костюмов и головных уборов из фильмов «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Конек-горбунок».

Состоятся мастер-классы и творческие встречи с артистами, заслуженными деятелями кино и телевидения. В гости приедут народная артистка РФ, кинорежиссер Наталья Бондарчук, актриса театра и кино Мария Порошина, художник и продюсер театра и кино Заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич, певица Любаша, музыкант, телеведущий, шоумен Сергей Шустицкий, актриса театра и кино Юлия Рутберг, актриса Ольга Хохлова, певец Александр Постоленко, композитор и поэтесса Ирина Грибулина, режиссер-мультипликатор Наталья Дабижа, киноактриса Ирина Лачина, актриса театра и кино Наталья Хорохорина, режиссер-аниматор, художник Михаил Алдашин.

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