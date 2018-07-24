В «Орленке» пройдет финал конкурса «Песенка года Ангелины Вовк»

24 июля в 12:57

В конкурсе примут участие детские вокальные коллективы, хореографические ансамбли.

Участники — дети в возрасте от девяти до 16 лет, прибывшие изо всех регионов России и СНГ и стран дальнего Зарубежья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Идея детского фестиваля — объединить силы и возможности профессионалов: деятелей культуры, руководителей детских творческих коллективов, представителей творческой элиты, бизнеса, государственных и общественных организаций.

Открытие фестиваля в «Орленке» состоится 29 июля, закрытие — 2 августа. На 3 августа намечен вечер памяти Андрея Дементьева.

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