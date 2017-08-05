В «Орленке» прошел концерт участников вокального конкурса «Ты супер!»

На сцену во всероссийском детском центре в Туапсинском районе вышли 11 вокалистов.

Юные артисты из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии отдыхают в «Орленке». Кристина Коваленко, Арина Габараева, Сабина Манвелян, Ангелина Папикян, Владимир Сарафутдинов и Влад Лоскутов остановились в лагере «Солнечном».

Поддержать их приехали коллеги по проекту — победительница первого сезона Лера Адлейба из Абхазии, финалистки Карина Исмаилова из Дагестана и Дарья Чернова из Беларуси, Егор Новоженин и Руслан Огурцов из Краснодарского края.

В первом сезоне международного вокального конкурса «Ты супер» приняли участие дети от 7 до 18 лет: воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Финал проекта прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба ВДЦ «Орленок».

Вернуться на ленту

Источник