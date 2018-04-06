В «Орленок» пригласили дочь женщины, погибшей при пожаре в ТЦ Кемерова

Женщина погибла, пытаясь вывести детей из горящего торгового центра. Раньше она была вожатым в «Орленке».

Решение пригласить в центр дочь вожатой принял директор центра Александр Джеус.

«Мы приглашаем девочку нашей вожатой, которая погибла в Кемерове во время пожара. Женщина во время пожара вывела дочь, вернулась спасти других детей и сама погибла. Эта путевка выделяется в индивидуальном порядке, решения в массовом порядке нет», — сообщила представитель «Орленка».

В центре добавили, что погибшая в 2004 году окончила школу педагогических работников «Орленка» и работала в лагере «Стремительный». Потом женщина уехала и жила в городе Топки Кемеровской области. Ее дочке сейчас 11 лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека, большинство из них дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

Президент России Владимир Путин 1 апреля принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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