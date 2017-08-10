В орнитологическом парке Сочи в пруд выпустили 1 тыс. мальков гамбузии

Экологическую акцию провели 10 августа.

Сотрудники орнитологического парка, воспитанники эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова и ученики школы № 38 выпустили рыб в пруд.

Гамбузию отловили в другом озере, где ее количество очень велико. Такая рыба поедает личинки комаров. Ожидается, что это поможет исключить возможность размножения насекомых на территории парка.

Орнитологический парк в Имеретинской низменности представляет собой особо охраняемую природную территорию. Его площадь около 300 га, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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