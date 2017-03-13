В основную кооперацию строительства Керченского моста вошли 180 предприятий

В основную кооперацию строительства моста через Керченский пролив за год вошли более 180 предприятий со всей России.

Еще несколько тысяч компаний среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение строительства опосредованно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

«Предприятия Крымского полуострова, участвующие в строительстве, выходят на расчетные параметры. Сейчас мы можем говорить о том, что объем заказов, размещенных на предприятиях Крыма, превысил 3 млрд рублей. Это и создание плавсистемы для перевозки арок, и изготовление металлоконструкций, и поставки инертных материалов, и контракты по обеспечению жизнедеятельности стройки», — рассказал директор по строительству моста через Керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

В проект вовлечены более 150 крупных, средних и малых предприятий Крыма. С началом строительства несколько компаний, зарегистрированных в центральной России, открыли на полуострове обособленные подразделения. Их налоговые отчисления в бюджеты республики составили более 100 млн рублей.

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