В отделения «Почты России» поступили марки в память о царской семье

17 июля в 16:45
Почтовая марка в память о семье Николая II появилась в продаже в июле.
На ней изображен храм, возведенный на месте Ипатьевского дома, в котором в 1918 году содержалась и была расстреляна царская семья.
«На почтовой марке изображен Храм-памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших», — говорится в сообщении.
Марка размером 30×42 мм выпущена тиражом 270 тыс. экземпляров и стоит 27 рублей, сообщает телеканал «360».
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