В отелях на Черноморском побережье снизились цены на номера

Гостиницы в Сочи и Крыму подешевели в среднем на 5-10%.

Данные приводит Ростуризм. Специалисты ведомства полагают, что в разгар сезона стоимость на проживание падает только по одной причине: владельцы номерного фонда хотят стать привлекательнее отелей Турции, Болгарии и Греции и за счет более низких цен намерены привлечь отдыхающих.

Как отмечают в Ростуризме, это исправление собственных ошибок. Еще в апреле отельеры Кубани и Крымского полуострова подняли цены в среднем на 15% по сравнению с 2017 годом, и это привело к уменьшению количества бронирований. Теперь стоимость проживания на российских курортах пойдет вниз.

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