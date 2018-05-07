В отношении ФК «Кубань» ввели процедуру наблюдения

Решение принял Арбитражный суд Краснодарского края по итогам заседания о банкротстве НАО «Футбольный клуб „Кубань“».

Временным управляющим утвердили члена ассоциации АУ «Гарантия» Ивана Конева. Ему установили ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за счет клуба. Суд обязал руководство «Кубани» не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего предоставить ему и направить в арбитраж перечень имущества должника и копии бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Временному управляющему поручили принять меры по обеспечению сохранности имущества должника, провести анализ финансового состояния футбольного клуба, установить кредиторов и определить размеры их требований, провести первое собрание кредиторов.

Требования ФНС России в размере 160,6 млн рублей задолженности суд включил во вторую очередь реестра требований кредиторов НАО «ФК „Кубань“». Также были включены требования ФНС России в размере 102,2 млн рублей. При этом Арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства ООО «Ростовская управляющая компания» с требованием исключить из ЕГРЮЛ запись о том, что НАО «ФК „Кубань“» находиться в процессе реорганизации.

Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначили на 31 октября, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2017 года отказал в заявлении о запрете НАО «ФК «Кубань»» погашать требования бывшего тренера Дана Петреску и работников клуба по заработной плате.

В суде обжаловали запрет ФК «Кубань» на выплаты долгов агентам и клубам. В марте РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками ФК «Кубань».

ФК «Кубань» откроет новое юрлицо для сохранения права играть в РФЛ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник