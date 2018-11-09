В отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении должностных лиц колонии, где содержится осужденный на 20 лет член банды Цапков.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело для дальнейшего расследования передали в центральный аппарат, сообщает ТАСС.

Представители ФСИН выехали в колонию строгого режима в село Среднебелая Амурской области, где Вячеслав Цеповяз отбывает наказание.

«Сейчас я буду знакомиться с материалами, по которым водворили в ШИЗО. Хотел бы ознакомиться с материалами личного дела, но личное дело изъял СК. Сюда едет московская проверка, я хотел бы тоже повстречаться с руководителями федерального ведомства ФСИН. Они едут конкретно по ситуации, связанной с Вячеславом», — рассказал адвокат Цеповяза Роман Боков «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ест крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, возможно связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов.

Адвокат сообщил, что экс-супруга Цеповяза не передавала ему в колонию шашлыки и крабов. Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Цеповяз планирует подать иск о клевете. Адвокат осужденного 8 ноября заявил о том, что фото с крабами и шашлыками были сделаны не в колонии.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

Прокуратура: администрация колонии предоставляла Цеповязу незаконные привилегии.

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