В Отрадненский район передадут символы памятной эстафеты

Туда уже 22 января из Туапсе прибудет переходящее знамя освобождения края. В этом году исполняется 75 лет с тех пор, как советские бойцы выбили фашистов за пределы Кубани.

В честь юбилейной даты на Кубани проходит памятная эстафета. В каждом муниципалитете по очереди проводят торжественные митинги, уроки мужества, вспоминают о героях и жертвах Великой Отечественной войны. Символ акции не привычного красного, а голубого цвета, как и эмблема Краевого совета ветеранов. Готовят также памятный том.

«В каждом поселке, в каждом городе, где будет проходить акция, мы заводим большую книгу, которая называется «Эстафета славных дел». На странице будет написано то, что сделали администрация и общественные организации для того, чтобы этот подвиг советского народа не умирал», — рассказал председатель Совета ветеранов Краснодарского края Евгений Шендрик.

Знамя и книга следуют по пути освобождения Кубани. Отрадненский район передаст эстафету Армавиру, затем знамя отправится в Лабинский район. Завершится акция в Темрюке 9 октября.

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