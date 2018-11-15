В Отрадненском районе мужчина избил мать, она скончалась в больнице  

Возбудили уголовное дело, мужчину задержали.

Установили, что 54-летний мужчина жил вместе с 78-летней матерью в станице Малотенгинской в доме на улице Северной. Вечером 10 ноября пьяный мужчина поссорился с матерью и несколько раз ударил ее по лицу и в область грудной клетки, она упала на ступеньки крыльца дома. Мужчина вызвал скорую помощь, женщину госпитализировали. Полицейским он рассказал, что мать не держалась на ногах и периодически падала.

Пострадавшая скончалась в больнице 13 ноября из-за диффузной травмы головного мозга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. На допросе местный житель признался в преступлении и рассказал обстоятельства. Мужчину задержали. Рассматривают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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