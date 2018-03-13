В Отрадненском районе мужчина хранил коноплю в мешке на чердаке

Наркотики обнаружили у местного жителя, возбудили уголовное дело.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что 38-летний местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Его дом осмотрели. На чердаке обнаружили мешок с частями растений, похожими на коноплю, а также пакеты с растительной массой серо-зеленого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной массой более 260 г, а растения — конопля весом более 2 кг. Хозяина дома задержали и доставили в отдел. Он рассказал, что нашел дикорастущие кусты конопли в поле, оборвал их, изготовил наркотик и хранил для личного употребления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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