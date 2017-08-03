В Отрадненском районе на учениях освободили «захваченный» полицейский участок

Тактико-специальные учения оперативного штаба прошли в августе. Спасательную технику и оборудование для оказания помощи при ЧС и возможных террористических актах показали главе региона Вениамину Кондратьеву.

Мобильный пункт и учебно-методический центр развернули перед домом культуры в станице Отрадной. В роли учеников оказались главы девяти приграничных районов. На один день руководители муниципалитетов сменили привычные деловые костюмы на камуфляжные. Тема занятий — первые действия при ЧС. Здесь же находится и вся техника, которую используют в крае во время паводков, наводнений, ледяных дождей, пожаров.

— Задача газоспасательной группы — провести разведку на местности, убедиться, что там, где проводится операция, нет разлива химически опасных веществ и радиационного заражения. Для этого имеются приборы химической и радиоактивной разведки.

— Насколько вы сегодня укомплектованы всеми средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить любые спасательные и аварийные работы?

— На 100%. У нас 21 отряд, 900 человек.

— Сильнейшая служба в стране, с сильнейшим аварийно-спасательным формированием. Это не раз доказано как в работе, так и в различных мероприятиях.

Работу правоохранителей Вениамин Кондратьев и руководители силовых ведомств оценили в действии. По легенде тактико-специальных учений, участники освободили захваченный в Отрадненском районе полицейский участок.

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