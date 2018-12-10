В Отрадненском районе незаконно вырубили европейскую ель

Возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере.

Нарушение выявила прокуратура во время проверки. Установили, что в поселке Светлом Благодарненского сельского поселения на территории памятника природы «Насаждения сосны обыкновенной» неизвестные без разрешения вырубили семь деревьев европейской ели и ясеня. Ущерб составил более 440 тыс. рублей.

Материалы проверки направили в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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