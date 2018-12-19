В Отрадненском районе откроется новый реабилитационный центр

19 декабря в 20:00

Об этом 19 декабря рассказала вице-губернатор Анна Минькова во время заседания Совета по делам инвалидов. Совещание прошло в формате видеоселектора, на связь с Краснодаром вышли заместители глав муниципалитетов по соцвопросам.

В регионе для людей с ограниченными возможностями здоровья создают все условия, чтобы они могли заниматься спортом, получать образование и строить карьеру. Открываются профильные учебные заведения и классы, специальные спортивные объекты, проводятся культурные фестивали и конкурсы. Также на встрече подвели итоги работы за 2018 год и наметили дальнейшие планы.

«Мы плотно решали вопросы трудоустройства инвалидов. В следующем году эта тема останется ключевой в нашей работе. В этом году нам удалось открыть реабилитационный центр в Белореченске, который уже сегодня принимает посетителей. Я думаю, что в начале следующего года у нас будет еще одно большое событие. Мы откроем новый центр для пожилых людей в Краснодаре на улице Дунайской, современнейшее здание. Там в том числе будут и койки милосердия. Конечно, для нас ключевыми вопросами остаются вопросы инклюзивного образования детей в школах», — отметила Анна Минькова.

На этой встрече также наградили победителей четвертого национального чемпионата «Абилимпикс», среди них были люди с ограниченными возможностями здоровья и активисты общественных движений.

«Позвали меня, чтобы я поучаствовала в региональном чемпионате, и в итоге заняла первое место, в компетенции документационного обеспечения и архивоведения. Очень тяжело было, все задания изменили. Заняла первое место», — рассказала победитель конкурса «Абилимпикс» Юлия Никитенко.

На Кубани для поддержки инвалидов работают различные федеральные и краевые программы, такие как «Доступная среда» и «Социальная поддержка граждан».

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