В Отрадненском районе подросток помогал ловить скот и погиб от удара током

Сожителя матери погибшего подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, днем 22 июля 15-летний мальчик вместе с сожителем матери босиком пытался поймать скот на территории двора. Он дотронулся до металлической трубы, на которой располагалась телевизионная антенна. Сожитель матери накануне разместил ее и не закрепил. Труба находилась в непосредственной близости к линии электропередачи. В результате подростка поразило электрическим током, он скончался на месте. При необходимой предусмотрительности мужчина должен был и мог предвидеть возможность несчастного случая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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