В Отрадненском районе пропали две школьницы

В полицию обратилась женщина и сообщила о том, что две ее приемные дочери ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Сотрудники полиции начали поиски девочек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Приметы:

Виктория Дмитриева: на вид 14 лет, рост 170 см, плотного телосложения, русые волосы до плеч, челка. Была одета в розовую куртку ветровку, темные брюки и черные туфли.

Екатерина Дмитриева: на вид 13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы до плеч. Была одета в темные брюки и зеленые кеды.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщать по телефонам: 102, 112, 8(86144)3-32-00, 8(86144) 3-32-95 или 8(918)3437009.

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