В Отрадненском районе пьяный мужчина избил лабрадора возле супермаркета

Это произошло 26 августа в 0:24. После инцидента с животным произошла драка уже в супермаркете.
Запись с камеры наружного видеонаблюдения, установленной возле супермаркета, опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина приходит к магазину, оставляет свою собаку породы лабрадор на улице и заходит внутрь. Собака лежит перед входом и ждет хозяина. Через время из магазина выходит пьяный посетитель, подходит к собаке, берет ее за холку, тащит к отъезжающему автомобилю и бьет об него животное несколько раз. По словам очевидцев, собаке удалось сбежать.
Из супермаркета выходит хозяин животного, начинает искать его. Через время пьяный мужчина возвращается в магазин. Очевидцы произошедшего его узнают, и уже внутри магазина между хозяином собаки и оппонентом происходит драка.
«По факту выявленной в социальных сетях видеозаписи в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и участников конфликта», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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