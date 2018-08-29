В Отрадненском районе пьяный мужчина избил лабрадора возле супермаркета

Это произошло 26 августа в 0:24. После инцидента с животным произошла драка уже в супермаркете.

Запись с камеры наружного видеонаблюдения, установленной возле супермаркета, опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина приходит к магазину, оставляет свою собаку породы лабрадор на улице и заходит внутрь. Собака лежит перед входом и ждет хозяина. Через время из магазина выходит пьяный посетитель, подходит к собаке, берет ее за холку, тащит к отъезжающему автомобилю и бьет об него животное несколько раз. По словам очевидцев, собаке удалось сбежать.

Из супермаркета выходит хозяин животного, начинает искать его. Через время пьяный мужчина возвращается в магазин. Очевидцы произошедшего его узнают, и уже внутри магазина между хозяином собаки и оппонентом происходит драка.

«По факту выявленной в социальных сетях видеозаписи в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и участников конфликта», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Публикация от KRASNODAR 🇷🇺life city🇷🇺 (@krasnodarlifecity) 28 Авг 2018 в 9:27 PDT

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник