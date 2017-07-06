В Отрадненском районе установили мемориальные доски с именами 60 казаков

Памятный знак разместили на стене церкви Успения Пресвятой Богородицы в станице Удобной.

На мемориальной доске увековечили имена казаков-героев Первой мировой войны — 43 полных георгиевских кавалера и 18 награжденных георгиевскими медалями «За храбрость».

Инициатором установки доски стал председатель общества историков-архивистов Сергей Немченко.

Атаман Отрадненского районного казачьего общества Владимир Волошин, выступая на церемонии открытия памятника, подчеркнул важность этого события для подрастающего поколения и сообщил, что станица Удобная стала вторым поселением в районе, в котором таким образом почтили память своих дедов и прадедов, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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