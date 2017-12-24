В Отрадненском районе завершили расследование кражи поилок с фермы и машины

Сумма общего ущерба составила около 100 тыс. рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Отрадненскому району завершил расследование дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» против двоих местных жителей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление о пропаже автомобиля — местная жительница припарковала его у дома, а утром не обнаружила на месте. Ущерб составил более 70 тыс. рублей. Ориентировку на розыск машины передали всем дежурным нарядам полиции. В итоге сотрудники ДПС задержали разыскиваемое авто, за рулем находился 20-летний парень. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что ночью увидел на улице незапертый автомобиль, завел его путем замыкания проводов и скрылся, позже собирался разобрать машину на запчасти и продать. Похищенный транспорт изъяли и вернули законной владелице.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность подозреваемого еще к одному факту кражи: задержанный со своим 24-летним знакомым проник через окно в помещение заброшенной фермы и похитил более 20 металлических поилок, которые сдал в пункт приема металла. Ущерб составил более 20 тыс. рублей. Сообщника подозреваемого правоохранители задержали по месту проживания.

В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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