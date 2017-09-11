В Отрадненском районе женщина похитила теленка и увезла в салоне машины

В отношении 28-летней жительницы Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Женщина находилась в Отрадненском районе в гостях у родственников. В ходе следствия установлено, что она увидела на пастбище теленка, погрузила его в салон машины и скрылась. Похищенное животное вывезла на территорию соседней республики и продала.

Правоохранители изъяли теленка и вернули законной владелице. Обвиняемую задержали по месту проживания в городе Волгодонске Ростовской области и доставили в Краснодарский край.

Материалы уголовного дела передали в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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